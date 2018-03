Nelsinho Piquet confiante na F-3 Inglesa A temporada da F-3 Inglesa começa domingo e o brasileiro Nelsinho Piquet, apesar dos resultados discretos que obteve na pré-temporada, está confiante em lutar pelo título. O motivo é simples: ele já conhece todos os circuitos, ao contrário do ano passado, quando estreou na categoria. ?Em 2003, não conhecia nenhuma pista e a equipe não tinha referências para acertar o carro. Este ano, estamos muito mais experientes. Acredito que tenho tudo para brigar pelo título??, diz o piloto da Piquet Sports. Na sua temporada de estréia na F-3, Nelsinho venceu seis corridas, obteve oito poles e deu seis voltas mais rápidas. Terminou o campeonato em terceiro lugar. Dois outros brasileiros vão disputar o campeonato este ano. Danilo Dirani, pela forte equipe Carlin, e Lucas di Grassi, pela Hitech. Ambos estréiam e devem ter os mesmos problemas enfrentados por Nelsinho no ano passado. Dirani, porém, entende ter todas as condições para conseguir bons resultados. ?Não posso dizer sobre as outras equipes. O que posso dizer é que a Carlin está fazendo um ótimo trabalho e o carro está bem competitivo??, analisou. A abertura do campeonato terá rodada dupla em Donington Park. O grid de largada das duas corridas será definido no sábado.