Nelsinho Piquet conquista a Fórmula 3 Nelson Ângelo Piquet, o Nelsinho, se desdobrou hoje para garantir com quatro corridas de antecipação o título de campeão da Fórmula 3 Sul-Americana. Não foi do jeito que gastaria e do modo que conduziu toda essa temporada (sempre em primeiro), pois acabou essa 14.ª etapa atrás de Danilo Dirani, mas teve o sabor especial por ser um feito inédito para a família e obtido exatamente no autódromo que leva o nome do tripampeão de F-1 Nelson Piquet - além de ser na mesma semana em que o pai chegou ao primeiro título na categoria máxima do autombilismo, há 21 anos. "Estou muito feliz com a conquista e agora vou correr no ano que vem a Fórmula 3 inglesa, a mesma que meu pai já venceu. Meu plano é chegar à F-1 em 2005", avisou o piloto de 17 anos, que só lamentou a ausência do pai, em viagem as EUA. Ao contrário do filho, Piquet não correu a F-3 Sul-Americana, tendo ido direto da Super-V nacional para a Inglaterra. Depois de acumular 11 vitórias, inclusive na prova do sábado (a jornada foi dupla da F-3 Sul-Americana no Rio), e 12 poles na temporada, Nelsinho precisava somente de um quinto lugar para sagrar-se campeão em Jacarepaguá. O piloto largou em segundo e deu um show de pilotagem ao completar mais da metade da prova com a base do aerofólio quebrado, após um choque de seu carro. Com o segundo lugar, Nelsinho subiu para 241 pontos, 101 de vantagem para o segundo colocado, o próprio Dirani (foi sua primeira pole e vitória em 2002). O máximo que um piloto poderá somar nas próximas quatro corridas será 80 pontos. Aos rivais, o campeão já avisou: "Quero mais vitórias ainda este ano". A próxima rodada dupla do Sul-Americano de F-3 será disputada nos dias 9 e 10 de novembro, em Cascavel, no Oeste paranaense. As duas últimas provas acontecerão em Brasília, nos dias 7 e 8 de dezembro. Os cinco primeiros da 14ª etapa do campeonato, neste domingo no Rio, foram os seguintes: 1º) Danilo Dirani (BRA/Cesário F3), 37min33s407 2º) Nelson Ângelo Piquet (BRA/Piquet Sports), a 0s880 3º) Thiago Medeiros (BRA/Amir Nasr), a 3s900 4º) Wagner Ebrahim (BRA/Petrobras Avallone), a 15s041 5º) Zeca Cardoso (BRA/Amir Nasr), a 26s726 Faltando ainda quatro etapas para o término do campeonato, a classificação até o quinto lugar do Sul-Americano de Fórmula 3 é a seguinte: 1º) Nelson Ângelo Piquet (BRA/Piquet Sports), 241 2º) Danilo Dirani (BRA/Cesário F3), 140 3º) Wagner Ebrahim (BRA/Petrobras Avallone), 139 4º) Thiago Medeiros (BRA/Amir Nasr), 107 5º) Zeca Cardoso (BRA/Amir Nasr), 99