Nelsinho Piquet diz que dará trabalho a todos na Fórmula 1

Em sua primeira entrevista como titular da Renault na Fórmula 1, o piloto Nelson Piquet Júnior, o Nelsinho, afirmou que dará trabalho não apenas ao seu companheiro de escuderia, o espanhol Fernando Alonso, mas aos competidores de todas as marcas. "Lutei a vida inteira para chegar a este ponto, e o meu objetivo, como o de qualquer piloto, é ganhar corridas, vencer o campeonato", disse. Mas deixou claro que ainda tem muito a aprender com o bicampeão Alonso, a quem qualificou de um dos maiores talentos do mundo. "Tenho muito o que aprender com ele; escutar, aprender e crescer, convivendo com o seu talento e seu exemplo de vencedor." Veja também: Trajetória de Nelsinho Piquet Ele deu ênfase na declaração para minimizar a provocação feita dias atrás pelo pai, o tricampeão Nelson Piquet, para quem o filho "não será segundo piloto de ninguém" e tem de chegar à F-1 "convencido de que deve superar qualquer um." Vencedor do campeonato inglês de fórmula 3 e vice-campeão mundial da fórmula GP2, em 2006, perdendo apenas para Lewis Hamilton, Nelsinho disse que o as palavras do pai foram distorcidas e assumiu a postura humilde de aprendiz. Presente ao coquetel servido pela Renault depois da entrevista, Piquet repetiu o desafio exibindo orgulho de pai coruja: "O meu filho ganhou tudo que disputou na vida. Por que não ganharia agora também?" Nelsinho deu a entrevista ao lado do presidente da Renault, o brasileiro Carlos Ghosn, que definiu a contratação dos dois pilotos - o espanhol e o brasileiro - como "um marco de ousadia" da empresa para se popularizar no Brasil. Antes, eles foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Ghosn lamentou que, de cada dois brasileiros, um não saiba que a Renault fabrica no Brasil vários dos seus carros. "A contratação do Nelsinho vai ajudar a Renault a elevar sua notoriedade e fortalecer os produtos da marca", enfatizou. Ele disse que a contratação do piloto brasileiro se deve ao seu "inegável talento", mas também à tradição do Brasil na Fórmula 1 e ao fato de Nelsinho ser filho e herdeiro do talento do pai.