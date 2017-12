Nelsinho Piquet domina treino da A1 Nelsinho Piquet fez o melhor tempo do treino desta sexta-feira e ainda bateu o recorde do circuito de Eastern Creek, na Austrália, onde no domingo disputará mais duas provas da A1 Grand Prix. O piloto do Brasil fez 1m19s266, com mais de três segundos de vantagem sobre a marca de Tim Leahey´s, que tinha o recorde da pista desde 2000, quando estabeleceu 1m22s513 em uma corrida de Fórmula Holden. ?Fiz uma volta muito boa. O carro pareceu muito bom e pilotei sem tráfego. Eastern Creek é um ótimo circuito, não é dos mais fáceis. É bem abrasivo para os pneus e precisamos ter certeza de conseguir um acerto que garanta que durem até o fim. Algumas curvas são um pouco perigosas. Não há muito espaço. Complicado, mas do jeito que eu gosto?, analisou Nelsinho. Na classificação geral do campeonato da A1 Grand Prix, um campeonato por países, o Brasil é vice, com 42 pontos ? oito atrás da França.