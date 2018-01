Nelsinho Piquet é 2º no treino da F3 O brasileiro Nelsinho Piquet fez o segundo tempo nesta quarta-feira, nos testes coletivos da F3 inglesa, em Donington Park. Ele cravou 1m04s566 na sua melhor volta. O mais rápido foi o sul-africano Alan van der Merwe, com 1m04s282. Donington vai receber no fim de semana a 21ª e a 22º etapa da temporada - depois acontecerá apenas mais uma rodada dupla - e Van der Merwe, que lidera o campeonato com 283, pode se tornar campeão antecipado. Para isso, basta obter um terceiro lugar em uma das corridas. O inglês Jamie Green está em segundo na competição, com 210 pontos, e Nelsinho está em terceiro na classificação, com 163.