Nelsinho Piquet é 3º na GP2 em Monza O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, da equipe Hitech-Piquet Sports, ficou em terceiro na etapa da categoria GP2 de Automobilismo disputada neste sábado em Monza. O vencedor da prova - que é uma espécie de preliminar das etapas do Mundial de F-1 - foi o finlandês Heikki Kovalainen, da Arden, seguido do alemão Nico Rosberg, da ART. O também brasileiro Alexandre Negrão, companheiro de Nelsinho, teve de problemas com o carro e foi obrigado a abandonar a prova a quatro voltas do fim. Veja a classificação da prova: .1.Heikki Kovalainen (FIN) Arden 53:55.234 .2.Nico Rosberg (ALE) ART a 1.163 .3.Nelsinho Piquet (BRA) Hitech a 12.304 .4.Nicolas Lapierre (FRA) Arden a 29.980 .5.Adam Carroll (GBR) Super Nova a 35.951 .6.Giorgio Pantano (ITA) Super Nova a 37.920 .7.Neel Jani (SUI) Racing E. a 45.949 .8.Ferdinando Monfardini (ITA) Durango a 53.315 .9.Can Artam (TUR) iSport a 1:09.035 10.Hiroki Yoshimoto (JPN) BCN a 1:09.816 11.Clivio Piccione (MON) Durango a 1:11.614 12.Juan Cruz Álvarez (ARG) Campos a 1:20.367 13.Mathias Lauda (AUT) Coloni a 1:31.089 14.Fairuz Fauzy (MAL) Dams a 1:31.778 15.Toni Vilander (FIN) Coloni a 2 voltas Abandonaram: . .Ernesto Viso (VEN) BCN 5 (volta) . .Sergio Hernandez (ESP) Campos 5 . .Alexandre Negrão (BRA) Hitech 4 . .Borja García (ESP) Racing E. 4 . .Alexandre Premat (FRA) Art 2 . .Scott Speed (EUA) iSport 2 . .José María López (ARG) Dams 2 . .Giorgio Mondini (ITA) DPR - . .Oliver Pla (FRA) DPR -