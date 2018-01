Nelsinho Piquet é 4º na F-3 Inglesa O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial de F-1, Nelson Piquet, foi muito bem em seu segundo final de semana no Campeonato Inglês de Fórmula 3. Nelsinho obteve o segundo lugar na terceira etapa da competição, realizada neste domingo, no início da manhã, no circuito de Snetterton. Na quarta etapa, realizada no final da manhã no horário brasileiro, Nelsinho conquistou o quinto lugar entre 31 pilotos, o que lhe garantiu a quarta posição na classificação geral do campeonato. As duas etapas deste fim de semana foram vencidas pelo sul-africano Alan Van der Merwe, da Carlin Motorsport, uma das equipes favoritas para a conquista do campeonato. Além de Nelsinho, outro brasileiro também teve boa participação nessa rodada dupla da F3 Inglesa. Na quarta etapa, Ernani Júdice, que está em sua segunda temporada na categoria, obteve o sexto lugar. Para Nelsinho, o resultado das duas etapas foi excelente. ?Tive um ótimo final de semana. Consegui dois segundos lugares nos treinos classificatórios, mesmo tendo andado apenas 20 minutos nos treinos livres, enquanto os outros competidores treinaram três horas?, afirma o piloto, que teve problemas com o carro nessa ocasião. ´´E ainda consegui um segundo e um quinto lugares em duas provas bastante disputadas e com pilotos do mundo todo´´, acrescenta.