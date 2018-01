Nelsinho Piquet é o mais rápido na GP2 Nelsinho Piquet fez nesta quinta-feira em Paul Ricard, na França, a melhor volta do dia de abertura da última sessão oficial de testes antes do início da temporada 2006 da Fórmula GP2. O piloto garantiu, no período da tarde, o tempo de 1min15s799 ? quase três centésimos mais rápido do que o alemão Timo Glock, segundo colocado. O desempenho agradou. ?Foi um ótimo dia. Além de eu ter sido o mais rápido, a equipe pôde fazer alguns testes muito importantes para termos um carro em excelentes condições no ano que vem?, afirmou o piloto. Nesta sexta Nelsinho volta à pista para o último dia de testes.