Nelsinho Piquet é pole na GP2 de Nurburgring O brasileiro Nelsinho Piquet, piloto da equipe Piquet Sports, largará na pole na primeira das duas corridas da categoria GP2 de automobilismo previstas para este fim de semana, no circuito alemão de Nurburgring. Nelsinho, que conseguiu nesta sexta-feira sua segunda pole no ano, fez a marca de 1min40s799, ficando na frente do francês Franck Perera (DAMS) e do inglês Lewis Hamilton (ART Grand Prix). O brasileiro, filho de Nelson Piquet, campeão do mundo de Fórmula 1 em 1981, 1983 e 1987, lidera a competição com 25 pontos, sete a mais que o italiano Gianmaria Bruni (Trident Racing), que neste sábado larga em 14.º. Os também brasileiros Alexandre Negrão, companheiro de equipe de Nelsinho, e Lucas di Grassi (Durango), largam nas 18ª e 21ª posições, respectivamente. Neste sábado ocorre a primeira corrida, com 35 voltas. A segunda prova será no domingo, e nela largarão em ordem inversa os oito primeiros classificados da prova de sábado. Na primeira corrida pontuam os oito primeiros, enquanto só os seis melhores levam pontos na segunda. Confira o grid de largada para a primeira prova do Grande Prêmio da Europa de GP2, em Nurburgring: 1.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 1min40s799 2.º Franck Perera (FRA/DAMS) - 1min41s241 3.º Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix) - 1min41s325 4.º Hiroki Yoshimoto (JAP/BCN) - 1min41s406 5.º José María López (ARG/Super Nova) - 1min41s471 6.º Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - 1min41s478 7.º Adam Carroll (ING/Racing Engineering) - 1min41s576 8.º Nicolas Lapierre (FRA/Arden International) - 1min41s622 9.º Ernesto Viso (VEN/iSport International) - 1min41s664 10.º Timo Glock (ALE/BCN) - 1min41s671 11.º Adrián Vallés (ESP/Campos Racing) - 1min41s690 12.º Michael Ammermueller (ALE/Ardem International) - 1min41s768 13.º Clivio Piccione (MON/DPR) - 1min41s769 14.º Gianmaria Bruni (ITA/Trident Racing) - 1min41s770 15.º Andreas Zuber (AUT/Trident Racing) - 1min41s814 16.º Tristan Gommendy (FRA/iSport International) - 1min41s841 17.º Félix Porteiro (ESP/Campos Racing) - 1min41s913 18.º Alexandre Negrão (BRA/Piquet Sports) - 1min42s029 19.º Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS) - 1min42s096 20.º Olivier Pla (FRA/DPR) - 1min42s162 21.º Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - 1min42s192 22.º Sergio Hernández (ESP/Durango) - 1min42s513 23.º Luca Filippi (ITA/FMS International) - 1min42s654 24.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering) - 1min42s784 25.º Fairuz Fauzy (MAS/Super Nova) - 1min43s151 26.º Jason Tahinci (TUR/FMS International) - 1min43s812