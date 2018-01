Nelsinho Piquet é pole pela 15ª vez A rotina da F-3 Sul-Americana prosseguiu nesta sexta-feira, em Brasília, na definição do grid para a 17ª e penúltima temporada. Nelsinho Piquet, o campeão antecipado, garantiu a pole, sua 15ª este ano, com 1min48s636. Ao seu lado na primeira fila estará Thiago Medeiros (1min49s240), que volta a correr após cumprir suspensão. A corrida, neste sábado, tem largada prevista para as 12 horas.