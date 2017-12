Nelsinho Piquet é punido e vai largar em quarto na GP2 O brasileiro Nelsinho Piquet, da equipe Piquet Sports, foi penalizado nesta sexta-feira nos treinos classificatórios e perdeu a pole para a prova da Inglaterra - o piloto ultrapassou o italiano Gianmaria Bruni durante uma bandeira amarela. Com a volta de 1min29s029 cancelada, Nelsinho, segundo colocado na classificação geral da GP2 com 39 pontos, acabou em quarto, com o tempo de 1min29s160. A pole ficou com o inglês Adam Carroll, que pela primeira vez na temporada vai largar frente. ?O quarto lugar é bom, mas estou decepcionado com a decisão dos organizadores, que tiraram minha pole. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer. Agora só nos resta aceitar", explicou Nelsinho. Confira o grid de largada para a prova na Inglaterra, que acontecerá neste sábado: 1.º Adam Carroll (ING/Racing Engineering) - 1min29s104 2.º Lewis Hamilton (ING/ART) - 1min29s108 3.º Alexandre Premat (FRA/ART) - 1min29s134 4.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 1min29s160 5.º Timo Glock (ALE/iSport) - 1min29s300 6.º Andreas Zuber (AUT/Trident) - 1min29s400 7.º Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - 1min29s404 8.º Gianmaria Bruni (ITA/Trident) - 1min29s546 17.º Xandinho Negrão (BRA/Piquet Sports) - 1min30s526