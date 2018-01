Nelsinho Piquet em ano de aprendizado Nelsinho Piquet está confiante para sua temporada de estréia na F-3 inglesa, mas sabe que terá um ?ano de aprendizado? em 2003. Ele irá participar da categoria com uma equipe montada por seu pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet - o investimento total da Piquet Sports é de cerca de US$ 500 mil. Nelsinho Piquet revelou, durante uma entrevista coletiva no Rio para apresentar seu novo patrocinador, que viajará sábado para Londres. Lá, iniciará os testes com o novo carro no dia 4 de março. A sua estréia no campeonato será em 4 de abril, em Donington Park. O jovem piloto de 17 anos terá à disposição um monoposto com chassi Dallara F303 e motor Honda Mugen. "Não conheço a Inglaterra e será um ano de aprendizado. Mas o que quero é vencer corridas", avisou Nelsinho, sempre acompanhado pelo pai. "O mais importante vai ser eu dominar e entender o carro." Depois desse ?estágio? na F-3 inglesa, Nelsinho e seu pai acham que ele estará pronto para tentar ingressar na Fórmula 1. ?Nosso programa é de dois anos. A previsão é a de que no final de 2003 Nelsinho já possa estar testando um carro de Fórmula 1", disse Nelson Piquet, confiante no futuro promissor do filho. "Ele vai ser contratado por uma equipe de F1, sem dúvida."