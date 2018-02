Nelsinho Piquet encerra temporada correndo em Brasília

Nelsinho Piquet encerrou neste domingo a sua temporada pessoal no mundo da velocidade, participando da 5.ª edição das 6 horas de kart de Brasília. Piloto de testes da Renault, na F-1, durante todo o ano de 2007, o brasileiro prepara-se para assumir no ano que vem o cockpit titular do time francês, ao lado do bicampeão Fernando Alonso. "O ano está terminando da melhor maneira possível e fico muito feliz de poder dividir isso com as pessoas que são importantes para mim", disse Nelsinho, que iniciou sua carreira, aos oito anos de idade, correndo em Brasília. "Foi ótimo participar das 6 horas, rever amigos, ter várias pessoas da minha família me vendo correr. É a melhor maneira possível de encerrar o ano", comentou o piloto, que nasceu na Alemanha, mas veio morar com o pai, Nelson Piquet, em Brasília. Em 2008, Nelsinho pretende participar novamente das 6 horas de Brasília. "É uma prova importante para o automobilismo brasiliense, e quero contribuir para que ela cresça ainda mais. Além disso, Brasília é uma cidade muito importante para mim, e é sempre bom finalizar o ano por aqui", completou.