Nelsinho Piquet está perto do título O piloto Nelsinho Piquet, da equipe Piquet Sports, pode conquistar este fim de semana, com quatro provas de antecipação, o título do campeonato sul-americano de Fórmula 3. Sábado e domingo, às 12 horas, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, será sede da 13ª e 14ª etapas da competição. Para levantar o troféu, Nelsinho precisa terminar o fim de semana com 80 pontos a mais do que o segundo colocado. A diferença hoje é de 87. ?Se eu mantiver o desempenho das últimas provas, tenho tudo para levar o título?, aposta o piloto, que não perde há sete corridas. Para Nelsinho, a possibilidade de conquistar seu primeiro título internacional no Rio de Janeiro tem caráter especial. ?Vai ser excelente se eu for campeão em um autódromo com o nome do meu pai e localizado na cidade em que ele nasceu?, afirma. ?Será uma grande homenagem ao meu principal incentivador?, acrescenta o piloto. Essa será a primeira vez que Nelsinho corre no autódromo do Rio de Janeiro. Mas isso não parece ser problema. ?Nunca tinha corrido na maioria dos circuitos deste ano, mas ganhei provas em todos eles?, observa.