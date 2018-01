Nelsinho Piquet estréia na F-Renault Aprender, aprender, aprender. Com esse objetivo fixo, Nelson Angelo Piquet, de 16 anos, estréia hoje na Fórmula Renault brasileira, participando da segunda etapa do campeonato, no autódromo que tem o nome de seu pai, em Brasília. Líder da temporada sul-americana de F-3, ele está em busca de novas experiências para aprimorar-se cada vez mais, e rapidamente. Tudo visando à meta principal, a F-1, é claro. Leia mais no Estadão