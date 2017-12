Nelsinho Piquet fala em F1 já em 2004 Nelson Ângelo Piquet ainda é menor de idade, mas sabe bem o que quer da vida. Campeão sul-americano de F-3 no domingo, com quatro corridas de antecipação, o herdeiro não se empolga. Aos 17 anos, faz planos de chegar à Fórmula 1 em até dois anos e avisa que este foi só o primeiro de muitos títulos. Nesta segunda-feira, por telefone, o filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet se mostrou mais disposto a falar do que de costume. Sem falsa modéstia, afirmou ser um dos melhores pilotos da categoria. Disse quem são os inimigos e ainda se defendeu da tese de que seu carro, da Piquet Sports, é tão bom que faria qualquer um chegar ao título. Agência Estado - Qual a sensação de ser campeão? Nelsinho Piquet - Não mudou nada. Vou continuar me esforçando do mesmo jeito. Tenho de melhorar muito. Foi só o primeiro título de vários que virão. E espero ganhar mais corridas até o fim do ano. AE - Na sexta-feira, você não estava eufórico com a possibilidade de ser campeão. Agora também não. Porque a vitória foi folgada? Nelsinho - Sou quieto, não sou de festa. Vou comemorar mais quando ganhar algo mais disputado. Não que tenha sido fácil, mas quando é mais disputado dá mais emoção. Um ganha uma, o outro ganha outra, aí você quebra, aquela confusão... A gente estava muito mais preparado que qualquer outro. AE - Foi ?moleza?? Nelsinho - Isso para quem viu só o resultado. Mas não para quem viu o que a gente ralou, trabalhou, descobrindo um monte de coisas que os outros não descobriram. AE - O carro é tão bom que foi o fator mais importante? Um piloto pior se daria bem também? Nelsinho - Tem o papel do carro, da equipe, meu, do engenheiro... No ano que vem, vai ter outro piloto e vamos ver o que ele vai fazer. Nossa equipe é superior, mas não é que a gente teve um orçamento maior. A gente teve vontade de trabalhar, descobrir, pensar. Teve a ajuda do meu pai... E sou um dos cinco pilotos da categoria com mais quilometragem, um dos únicos que não erram. A maioria roda toda hora. Eu raramente perco posição por errar. AE - Disputar a corrida com a asa traseira quebrada provou que você é bom? Atrapalhou muito? Nelsinho - Não muito, mas o carro perdeu estabilidade nas curvas. Com a asa boa, acho que passaria o (Danilo) Dirani (vencedor no domingo, com Nelsinho em segundo lugar), porque sairia mais rápido das curvas e teria mais velocidade nas retas. AE - Antes da corrida, o piloto Wagner Ebrahim disse que o grid todo faria o possível para evitar que você fosse campeão, por causa dos testes irregulares da Piquet Sports. Você sentiu isso? Nelsinho - Se falou, foi da boca para fora. Não poderia ter feito nada. Eu e o Dirani abrimos tanta vantagem que parecia outra categoria. Não fiquei preocupado com isso. AE - Há esse tipo de complô? Você fica isolado? Nelsinho - Tem uns que provocam o ano todo, falam mal da minha família... AE - Quem? Nelsinho - O pessoal de Brasília. AE - Da equipe Amir Nasr? Nelsinho - É. AE - A equipe em geral? Nelsinho - É, todos. Mas com os outros eu falo sempre. Converso com o Dirani quase todo dia. AE - O que seu pai falou sobre o título? Nelsinho - Não falei com ele até hoje. Mas ele mandou os parabéns por uma pessoa. AE - Mais uma prova de que faltou emoção nessa conquista? Nelsinho - Podia não ser no Rio de Janeiro, mas que eu seria campeão não tinha dúvida. AE - Você diz que vai correr na F-3 Inglesa no ano que vem, mas ainda não sabe em qual equipe. Como é isso? Nelsinho - Não fechamos contrato, mas tem duas ou três equipe com as quais estamos quase fechados. Faltam detalhes. AE - E para a F-1, quanto tempo? Nelsinho - Se eu começar a ganhar várias corridas no ano que vem e pintar uma oportunidade boa, talvez eu vá. Mas se eu estiver apanhando, talvez tenha de ficar dois anos. AE - Por falar em F-1, você disse que o Michael Schumacher só faz o estrago que faz porque o carro da Ferrari é "de outro mundo, muito superior aos demais". Dá para comparar com o seu caso na F-3? Nelsinho - Eu tenho um carro superior, mais acertado, com alguns detalhes a mais. Mas a vantagem que a Ferrari tem é muito maior.