Nelsinho Piquet faz a pole da GP2 na Turquia O brasileiro Nelsinho Piquet fez o melhor tempo nos treinos desta sexta-feira e sai na pole position na prova deste sábado da GP2, que será disputada em Istambul, na Turquia, como parte da programação da Fórmula 1. A corrida será às 10h45 (de Brasília), com transmissão do SporTV 2. Com a pole, Nelsinho reduziu para nove pontos - 87 contra 78 - a vantagem do inglês Lewis Hamilton, que larga na quinta posição. O brasileiro venceu as duas provas disputadas na Hungria, há três semanas. Haverá outra prova na Turquia, no domingo, e duas no fim de semana do GP da Itália, em 9 e 10 de setembro. Além de Nelsinho, mais dois brasileiros largarão entre os dez primeiros. Lucas di Grassi será o sétimo, e Xandinho Negrão, o outro piloto da equipe Piquet Sports, será o nono colocado. Confira os 10 primeiros no grid da 18ª etapa: 1.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 1min34s741 2.º Jose Maria Lopez (ARG/Super Nova) - 1min34s745 3.º Giorgio Pantano (ITA/FMS) - 1min35s068 4.º Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - 1min35s151 5.º Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix - 1min35s169 6.º Adam Carroll (ING/Racing Engineering) - 1min35s579 7.º Lucas di Grassi (BRA/Durango) - 1min35s584 8.º Ernesto Viso (VEN/iSport) - 1min35s672 9.º Xandinho Negrao (BRA/Piquet Sports) - 1min35s675 10.º Timo Glock (ALE/iSport) - 1min35s824