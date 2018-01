Nelsinho Piquet fica com a pole na A1 O brasileiro Nelsinho Piquet conseguiu, neste sábado, a pole position para a etapa inaugural da A1 Grand Prix, no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. O piloto da equipe brasileira, que é comandada por Emerson Fittipaldi e pelo atacante Ronaldo (Real Madrid), foi o mais rápido em duas das quatro sessões oficiais de classificação e conseguiu a melhor média entre os 25 pilotos. A segunda colocação ficou com a equipe da Nova Zelândia, que tem Matt Halliday como piloto. A terceira posição no grid é da França, com Alexandre Premat. A Austrália ficou em quarto e a Grã Bretanha, em quinto lugar. A corrida em Brands Hatch é a primeira das 12 etapas programadas para a temporada inaugural da A1 Grand Prix. 25 países disputam a competição, que terminará com a prova em Shanghai, na China, no dia 2 de abril de 2006.