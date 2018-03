Nelsinho Piquet fica em 2º no treino O brasileiro Nelsinho Piquet ficou em segundo lugar, nesta sexta-feira, nos primeiros livres para a 13ª e a 14ª etapas do Campeonato Inglês de Fórmula 3, no circuito de Oulton Park, na Inglaterra. Ele fez o tempo de 1m31s323 e foi superado pelo sul-africano Alan van der Merwe, que cravou 1m31s233. Merwe, piloto da Carlin Motorsport, lidera o campeonato com 175 pontos. Nelsinho, da Piquet Sports, está em terceiro, com 103 - o segundo na classificação é o britânico Jamie Green, com 111. Neste sábado, serão realizadas as sessões que definem o grid para as duas corridas. Para Nelsinho, as provas em Oulton Park serão fundamentais na briga pelo campeonato. "Estas etapas marcam o início da segunda metade do campeonato e são essenciais para que eu possa me manter na luta pela liderança do campeonato." O filho do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet disputa a sua primeira temporada na F-3 inglesa e está se saindo bem. Nas 12 primeiras corridas, venceu duas e fez três poles. Também conseguiu dois segundos lugares e um terceiro.