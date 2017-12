Nelsinho Piquet fica em 3º lugar na F-3 Nelsinho Piquet chegou em terceiro lugar, neste domingo, no GP da Coréia do Sul de F-3, em prova marcada por vários acidentes. O brasileiro, inclusive, se envolveu em uma batida na primeira bateria, que lhe custou a quebra de parte da asa dianteira. O vencedor foi o norte-americano Richard Antinucci, com o holandês Robert Doorbos na segunda posição. O outro brasileiro na competição, Fábio Carbone, ficou em oitavo. Na primeira bateria (25 voltas, como a segunda), Nelsinho largou em segundo e, mesmo com o toque com Antinucci, conseguiu manter a posição até o final. Assim, garantiu o direito de largar na primeira fila na segunda bateria. Estava em terceiro quando foi atingido pelo austríaco James Courtney e rodou. A prova foi interrompida e o brasileiro conservou a posição. "O dia foi bastante complicado, mas consegui um excelente resultado numa das provas mais importantes na categoria??, disse Nelsinho, que no início de dezembro testa o carro de F-1 da Williams em Jerez de la Frontera.