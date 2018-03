Nelsinho Piquet garante duas poles na F-3 Nelsinho Piquet larga na pole position neste domingo, em Silverstone, na nona etapa do Inglês de F-3, e também na 10ª etapa. Ele dominou os treinos classificatórios, obtendo 1min44s668 para a primeira prova e 1min44s039 para a segunda. Nelsinho está em terceiro no campeonato, com 74 pontos (o líder é Alan Van der Merwe, com 120). Na segunda-feira, vai dar algumas voltas no Ralt RT1 com o qual seu pai, Nelson Piquet, foi campeão da categoria em 1978. ?Vai ser uma grande emoção pilotar o carro que deu o título a meu pai.?