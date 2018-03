Nelsinho Piquet larga na primeira fila O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, conseguiu hoje dois ótimos resultados nos treinos classificatórios para as duas etapas iniciais do Campeonato Inglês de Fórmula 3, que serão disputadas neste domingo de manhã (6h45 e 10h45 no horário de Brasília), no circuito de Donington Park. Na classificação para a segunda etapa, o piloto conseguiu o segundo melhor tempo, com 1min02seg967. Pela manhã, na classificação para a primeira etapa, Nelsinho conquistou o terceiro tempo, com 1min02seg962. ?Foi um resultado muito bom para este início de campeonato. A equipe conseguiu um bom acerto para o carro e consegui ficar entre os três primeiros lugares nos dois treinos classificatórios, o que é ótimo?, comemora Nelsinho. ?Acredito que estamos no caminho certo fazer uma excelente temporada aqui na Inglaterra?, acrescenta o piloto.