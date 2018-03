Nelsinho Piquet lidera na F- 3 Inglesa O piloto brasileiro Nelsinho Piquet começou muito bem a segunda temporada na Fórmula 3 Inglesa. No final de semana, o piloto conquistou 31 pontos, se tornando o líder absoluto do campeonato, 10 pontos à frente do segundo colocado, o britânico Adam Carroll. Em duas provas, foram dois segundos lugares e uma volta mais rápida de pista. ?O resultado foi excelente. Mostrei que estou bem preparado e que tenho todas as chances de vencer a competição. Espero que tenha sido apenas o começo de um grande ano para mim e para a minha equipe?, comemora Nelsinho.