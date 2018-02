Nelsinho Piquet pode ganhar vaga na Renault Chefe da Renault, o italiano Flávio Briatore está insatisfeito com o desempenho de seus dois titulares no Grande Prêmio da Austrália, disputado no último domingo. Com isso, quem pode ganhar uma chance antes do esperado é o brasileiro Nelsinho Piquet, reserva da equipe. Após a prova, Briatore havia declarado que o desempenho do finlandês Heikki Kovalainen (que não completou o GP), havia sido um "lixo". De quebra, o chefe criticou até o quinto lugar do italiano Giancarlo Fisichella, para o qual "estaria no hotel na segunda metade da competição". Nelsinho, que inicialmente poderia brigar por uma vaga de titular só em 2008, esteve próximo a Briatore durante toda a semana do GP da Austrália. O piloto, inclusive, foi escolhido para participar de pelo menos uma jornada de treinos da Renault na Malásia, na próxima semana. A presença do brasileiro também servirá para Briatore "pressionar" os dois titulares da equipe. O próprio italiano já havia anunciado antes mesmo do início da temporada que Fisichella não continuaria na Renault caso seus resultados fossem insatisfatórios. A Renault, que ganhou os dois últimos mundiais de Construtores e Pilotos (com Fernando Alonso), utilizará os treinos da Malásia para acertar o carro para a segunda corrida do ano, que acontecerá na própria Malásia, no dia 08 de abril.