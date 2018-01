Nelsinho Piquet pronto para estréia O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial, Nelson Piquet, vai fazer neste final de semana sua estréia na Fórmula 3 Inglesa. Nos dias 5 e 6 de abril, ele correrá em Donington Park. O piloto, que disputa sua primeira temporada na Europa, segue os caminhos do pai, que venceu a F3 Inglesa em 1978, carimbando o passaporte para a Fórmula 1. ?Tenho certeza que terei um ano bastante difícil, mas que certamente me dará uma ótima base e experiência para alçar vôos maiores no futuro?, afirma o piloto, segundo informa sua assessoria de imprensa. O piloto, que vai competir com um Dallara-Mugen Honda F303, vem realizando testes em vários circuitos ingleses desde o início de março.