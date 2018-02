Nelsinho Piquet quer 'aprender' com Fernando Alonso

O piloto brasileiro Nelsinho Piquet disse nesta segunda-feira que está ansioso para trabalhar ao lado do espanhol Fernando Alonso na Renault. Ele, que vai estrear na Fórmula 1, também contou que espera "aprender" com o bicampeão mundial. Veja também: Noticiário completo da Fórmula 1 "Quero agradecer a Renault pela confiança depositada em mim", contou o brasileiro, que neste ano foi piloto de testes da escuderia. "É uma oportunidade fantástica que a Fórmula 1 me oferece, principalmente por poder correr ao lado de um dos melhores pilotos." Para corresponder às expectativas, Nelsinho disse que vai se empenhar nas corridas. "Trabalhei sem descanso para conseguir esta vaga. Agora tenho pressa para trabalhar com Alonso e aprender com ele. É uma sorte ter como referência um bicampeão mundial." O novo carro da Renault, o R28, será apresentado no dia 22 de janeiro, quando acontecerá uma sessão de treinos em Valência.