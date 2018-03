Nelsinho Piquet segue líder na F3 Inglesa Nelsinho Piquet manteve a liderança do campeonato inglês de Fórmula 3, ao chegar em terceiro lugar na prova disputada neste domingo em Silverstone. A outra etapa da categoria que estava programada para acontecer no dia acabou sendo cancelada, devido ao mau tempo. Na etapa realizada, o vencedor foi o inglês James Rossiter e o australiano Will Power chegou em segundo lugar. Os outros brasileiros da categoria, Lucas di Grassi e Danilo Dirani, abandonaram a prova logo no começo. Depois disso, a chuva forte em Silverstone acabou provocando o cancelamento da outra etapa. Com isso, Nelsinho chegou aos 44 pontos, contra 35 de Rossiter. Dirani é o 9º (10) e Di Grassi ocupa a 14ª posição (3). As próximas duas corridas da F3 Inglesa acontecem no dia 2 de maio, no circuito de Croft, em North Yorkshire.