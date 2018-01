Nelsinho Piquet só fala na Fórmula 1 Nelsinho Piquet disputou este ano sua primeira temporada no automobilismo europeu. Teve excelente participação no Campeonato Inglês de Fórmula 3, terminou em terceiro lugar e em 2004 vai fazer seu segundo ano na categoria. No entanto, só fala em Fórmula 1, mais precisamente no teste que fará com a Williams em dezembro, em Jerez de la Frontera. Ele tem certeza de que, se for bem, vai conseguir a sonhada vaga de piloto de testes na equipe em 2004. E está confiante. "Não sei como vai ser o teste, mas será a maior emoção da minha vida. Espero me concentrar ao máximo para mostrar meu talento??, disse o piloto, de 18 anos. Para que tudo dê certo, Nelsinho vai andar com um carro de F-3000 em novembro em Jerez, para conhecer todos os segredos da pista espanhola. Os detalhes do teste ainda não estão totalmente definidos, mas Nelsinho vai andar dois ou três dias. Ele admite que o fato de ser filho do tricampeão Nelson Piquet ajudou bastante a cair nas graças de Frank Williams, mas entende que seu desempenho nas pistas foi fundamental. "Não conhecia nenhuma pista e venci seis corridas este ano. Depois que ganhei a primeira, o pessoal da Williams ficou impressionado. Ganhei outras provas e aí surgiu a oportunidade do teste??, explica. O piloto desconversa, mas outras equipes, entre elas a Jordan, já acenaram com a possibilidade de lhe oferecer um contrato. Nelsinho, porém, aposta todas as suas fichas na Williams. Seu objetivo é chegar à F1 como piloto titular em 2005. E garante que, se pilotar para uma equipe grande, não vai demorar para vencer corridas. "Já percebi que tenho condições de ser um vencedor.??