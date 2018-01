Nelsinho Piquet tem 2 provas decisivas Nelsinho Piquet disputa domingo a 11ª e a 12ª etapas da F-3 inglesa e encara as duas corridas como decisivas. Motivo: se for bem, mostrará que o desenvolvimento do carro está sendo satisfatório e isso lhe dará chances de lutar pelo título. ?Ainda falta mais da metade do campeonato, mas se continuarmos evoluindo, poderei chegar à reta final na disputa para ser campeão.?? Ele é terceiro colocado com 101 pontos. O líder é Alan van ser Merwe, com 145.