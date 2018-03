Nelsinho Piquet termina em 5º na GP2 O brasileiro Nelsinho Piquet conseguiu neste sábado a 5ª colocação na sexta etapa da Fórmula GP2, no circuito de Nurburgring, na Alemanha. O vencedor da prova foi o finlandês Heikki Kovalainen, que teve uma corrida espetacular - largou da 17ª posição. O outro brasileiro da categoria, Alexandre Negrão, abandonou a etapa. Com o resultado, Piquet está em sétimo lugar na classificação entre os pilotos, com 14 pontos. Alexandre Negrão é o 19º, com apenas um ponto. O líder é Kovalainen, com 38 e 11 à frente do segundo colocado, o italiano Gianmaria Bruni. A sétima etapa da Fórmula GP2 acontecerá neste domingo, novamente em Nurburgring.