Nelsinho Piquet termina em segundo na GP2 em Magny-Cours O brasileiro Nelsinho Piquet (Piquet Sports) terminou em segundo lugar a segunda etapa da GP2 na França, neste domingo, em Magny-Cours. O italiano Giorgio Pântano (EMS) foi o vencedor da prova, com o francês Alexandre Premat (ART) completando o pódio, em terceiro. Largando da segunda posição, o brasileiro Lucas di Grassi terminou na sexta posição. Partindo da quarta posição, Xandinho Negrão (Piquet Sports) não completou a prova. Com os resultados do final de semana, Nelsinho, que chegou ao seu quarto pódio no campeonato deste ano, sendo uma vitória, soma 56 pontos, na vice liderança na classificação geral. O líder é o inglês Lewis Hamilton (ART), que tem 70 pontos. A próxima rodada da GP2 acontecerá nos dias 29 e 30 de julho, em Hockenheim, na Alemanha. Os dez primeiros da segunda prova: 1.º Giorgio Pantano (ITA/FMS), 28 voltas em 40min55s810 2.º Nelson Ângelo Piquet (BRA/Piquet Sports), a 0s500 3.º Alexandre Prémat (FRA/ART), a 9s667 4.º Timo Glock (ALE/iSport), a 10s900 5.º Lewis Hamilton (ING/ART), a 12s199 6.º Lucas Di Grassi (BRA/Durango), a 17s415 7.º Neel Jani (SUI/Arden), a 17s884 8.º Michael Ammermüller (ALE/Arden), a 29s154 9.º Olivier Pla (FRA/DPR), a 40s728 10.º Félix Porteiro (ESP/Campos), a 42s514 11.º Sérgio Hernández (ESP/Durango), a 43s968 12.º Franck Perera (FRA/DAMS), a 44s900 13.º Adrián Vallés (ESP/Campos), a 45s341 14.º Adam Carroll (IRN/Racing Engineering), a 45s855 15.º Fairuz Fauzy (MAL/Super Nova), a 46s555 16.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 48s782 17.º Jason Tahinci (TUR/FMS), a 1min10s938 18.º Andreas Zuber (AUT/Trident), a 1 volta Campeonato: 1.º Lewis Hamilton, 70 pontos 2.º Nelsinho Piquet, 56 3.º Alexandre Prémat, 48 4.º Timo Glock, 27 5.º Ernesto Viso, 26 6.º Michael Ammermüller, 25 6.º Nicolas Lapierre, 25 8.º José-Maria Lopez, 22 9.º Adam Carroll, 21 10.º Gianmaria Bruni, 20