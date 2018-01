Nelsinho Piquet termina o campeonato da GP2 em segundo O piloto brasileiro Nelsinho Piquet terminou em sexto lugar na última corrida da temporada da GP2, disputada neste domingo no circuito de Monza, na Itália. A vitória ficou com o italiano Giorgio Pantano, seguido pelo norte-americano Lewis Hamilton, que na próxima temporada pode correr na Fórmula 1 pela equipe McLaren. Com este resultado, Nelsinho ficou em segundo na classificação geral da GP2, com 102 pontos, atrás do britânico Lewis Hamilton, que conquistou o título ao somar 114. Em 2007, Nelsinho será piloto de testes da equipe Renault, ao lado de Ricardo Zonta. No campeonato de construtores, a equipe Piquet Sports também ficou com o vice-campeonato, com 115 pontos. A campeã foi a ART Grand Prix, que somou 180. Classificação da etapa de Monza: 1.º Giorgio Pantano (ITA/FMS International) - 32min08s597 2.º Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix) - a 0.411 3.º Clivio Piccione (MON/DPR) - a 14s075 4.º Nicolas Lapierre (FRA/Ardem International) - a 21s206 5.º Hiroki Yoshimoto (JAP/BCN) - a 21s680 6.º Nelson Piquet (BRA/Piquet Sports) - a 22s029 7.º Luca Filippi (ITA/BCN) - a 22s548 8.º Ernesto Viso (VEN/iSport) - a 28s507 9.º Gianmaría Bruni (ITA/Trident Racing) - a 43s967 10.º Fairuz Fauzy (MAL/Super Nova) - a 44s845