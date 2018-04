Nelsinho Piquet traça plano para F1 Nelsinho Piquet permaneceu alguns dias no Brasil antes de regressar à Inglaterra, nesta segunda-feira, para a disputa da última e decisiva etapa do Campeonato Inglês de Fórmula 3. ?Meu objetivo é conquistar o título da F3 e em 2005 conseguir uma vaga de piloto de testes na Fórmula 1?, afirmou o filho do tricampeão da F1, Nelson Piquet. Com 247 pontos diante de 221 do inglês Adan Carroll, Nelsinho tem chances muito boas de ser campeão da F3 na rodada dupla de Brands Hatch, próximo a Londres, no dia 2 de outubro.