Nelsinho Piquet treina em Paul Ricard Nelsinho Piquet e Xandinho Negrão iniciam nesta terça-feira, em Paul Ricard, na França, os primeiros testes com o Dallara-Renault da nova categoria criada pela FIA para substituir a Fórmula 3000, a GP2. Eles irão competir pela equipe Hitech Piquet Sports. Os 21 pilotos que dia 23 de abril iniciam a temporada, em Ímola, participam do ensaio, mas a Dallara entregou apenas um carro para cada escuderia, o que fará com que haja um revezamento entre Nelsinho e Xandinho até sexta-feira, quando termina a primeira das quatro sessões de testes.