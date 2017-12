Nelsinho Piquet vai largar em segundo na GP2 da Espanha O brasileiro Nelsinho Piquet, da equipe Piquet Sports, vai largar em segundo lugar no Grande Prêmio da Espanha de GP2. Ele marcou o tempo de 1min23s704, ficando atrás do inglês Lewis Hamilton, da ART, que fez 1min23s372. Em terceiro ficou o francês Alexandre Premat, também da ART, com 1min23s758. "Eu queria a pole, mas largar em segundo não deixa de ser um bom resultado. Tentarei fazer a melhor largada de minha vida. Acho que a prova vai ser muito disputada", contou Nelsinho após os treinos que definiram o grid de largada para a prova da Espanha, que acontecerá em Barcelona. Além de conquistar a primeira posição, o inglês Lewis Hamilton assumiu a liderança do campeonato, já que o piloto que faz a pole na GP2 soma dois pontos na competição. Lewis foi para 28 pontos, contra 27 de Nelsinho. Veja os dez primeiros colocados mais a posição dos brasileiros: 1.º Lewis Hamilton (ING/ART) - 1min23s372 2.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 1min23s704 3.º Alexandre Premat (FRA/ART) - 1min23s758 4.º Gianmaria Bruni (ITA/Trident) - 1min23s916 5.º Adam Carroll (ING/Racing) - 1min23s890 6.º Michael Ammermuller (ALE/Ardem) - 1min24s102 7.º Franck Perera (FRA/DAMS) - 1min24s162 8.º José Maria Lopez (ARG/Super Nova) - 1min24s190 9.º Oliver Pla (FRA/DPR) - 1min24s257 10.º Clivio Piccione (MON/DPR) - 1min24s294 14. Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - 1min24s660 17.º Xandinho Negrão (BRA/Piquet Sports) - 1min24s920