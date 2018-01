Nelsinho Piquet vai testar a BAR O piloto brasileiro Nelsinho Piquet - filho do tricampeão Nelson Piquet - deverá ser a principal novidade dos testes que a BAR-Honda pretende realizar a partir desta terça-feira no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O brasileiro, de 19 anos, foi campeão da Fórmula 3 britânica em 2004 e está sendo considerado uma das maiores promessas do automobilismo mundial. Esta será a terceira experiência de Nelsinho na Fórmula 1. O filho do tricampeão Nelson Piquet já havia participado de dois testes com a Williams e se saiu bem. ?A BAR é uma equipe que vem mostrado muita força nos últimos anos, superando, inclusive, equipes mais tradicionais?, afirma Nelsinho. ?Tenho certeza que farei um ótimo teste, minhas experiências anteriores com um carro de F-1 e o fato de já ter pilotado neste circuito ajudarão bastante?, acredita o piloto. Em 11 anos de carreira, Nelsinho Piquet tem mostrado que é um piloto rápido e, principalmente, vencedor. Foram três campeonatos brasileiros de kart e os títulos dos campeonatos Sul-Americano e Inglês de Fórmula 3, os dois últimos na condição de mais jovem piloto da história a conquistar o título. Este ano, Nelsinho Piquet disputará a GP2 Series pela equipe Hitech-Piquet Sports e terá como companheiro o também brasileiro Xandinho Negrão. A nova categoria vai substituir a Fórmula 3.000 como evento preliminar dos Grandes Prêmios de F-1. A estréia da categoria será em Ímola, San Marino, no dia 24 de abril.