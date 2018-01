Nelsinho Piquet vence duas etapas na F-3 Nelsinho Piquet encerrou de maneira brilhante, neste domingo, sua participação no Campeonato Inglês de Fórmula 3, seu primeiro na categoria. Ele venceu de ponta a ponta as duas últimas etapas da competição, disputadas no circuito de Brands Hatch. O brasileiro da Piquet Sports largou na pole nas duas provas. "Foi um fim de semana surpreendente. Esperava dificuldades, já que ninguém da equipe conhecia o circuito, mas tudo caminhou bem?, disse Nelsinho. "O carro estava excelente e não tive problemas para me adaptar à pista, o que foi essencial para que pudesse terminar o campeonato com chave de ouro.? O piloto só não conseguiu o vice-campeonato da temporada. Terminou com 231 pontos, seis a menos que o britânico Jamie Green, da Carlin, que não pontuou na primeira corrida deste domingo, mas chegou em terceiro na segunda. O campeão, com 308, foi o sul-africano Alan van der Merwe, também da Carlin. Nelsinho venceu seis das 24 corridas da temporada e obteve oito poles - o melhor desempenho neste quesito na temporada. "Estou satisfeito. Todo o trabalho, agora, estará voltado para o próximo campeonato. Vou tentar ser campeão.?