Nelsinho Piquet vence etapa na F-3 Nelson Ângelo Piquet, uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro, pode garantir neste domingo o título antecipado de campeão da Fórmula 3 Sul-Americana, caso chegue entre os cinco primeiros dessa 14ª etapa, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Na 13ª etapa, disputada neste sábado, Nelsinho voltou a vencer e abriu ainda mais vantagem na competição. Agora, o filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet soma 221 pontos, ante os 129 de Wagner Ebrahim e os 120 de Danilo Dirani. O paulista Dirani ainda teve o que comemorar neste sábado. Além do terceiro lugar na prova, ?roubou? a pole desse domingo, impedindo aquela que seria a 13ª do virtual campeão. ?Só preciso do quinto lugar, mas quero chegar ao título com nova vitória?, avisou aos rivais Nelsinho, que já soma dez.