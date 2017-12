Nelsinho Piquet vence, Moro é campeão Nelson Ângelo Piquet, de 16 anos, filho de Nelson Piquet, três vezes campeão do mundo de Fórmula 1, conquistou neste domingo sua primeira vitória no automobilismo. Foi o primeiro colocado na 11ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, em Cascavel, mas um acidente com Ângelo Serafim ainda na primeira curva pode desclassificá-lo. O resultado está sub judice. Juliano Moro, com o quarto lugar de hoje, garantiu o título sul-americano antes mesmo da última etapa da competição, no dia 9, em Brasília. Jaime Mello Júnior, que nas duas últimas temporadas correu de Fórmula 3.000, disputou a etapa de Cascavel e obteve o segundo lugar pela equipe Petrobras/Avallone.