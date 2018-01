Nelsinho Piquet vence na A1 Grand Prix Com o carro da equipe brasileira, financiada pelo jogador Ronaldo, Nelsinho Piquet venceu as duas primeiras provas da A1 Grand Prix, a nova categoria do automobilismo. As duas etapas iniciais foram disputadas neste domingo, em Brands Hatch, na Inglaterra. O filho de Nelson Piquet, que foi tricampeão da Fórmula 1, é um dos dois pilotos da equipe brasileira na A1. O outro é Tony Kanaan, campeão da última temporada da IRL. E a direção do time está nas mãos de Emerson Fittipaldi, que tem 2 títulos da F1 no currículo. Na A1, todos os pilotos correrão com o mesmo equipamento ? chassi Lola, motor Zytek de 3.4 litros (520 cavalos) e pneus Cooper ? e a primeira temporada contará com 12 corridas, entre setembro deste ano e abril do ano que vem. A última corrida será em Xangai, na China. A etapa brasileira está confirmada para o autódromo de Curitiba, no dia 12 de fevereiro. Veja o resultado da primeira prova: 1º Nelson Piquet Jr. (Brasil) - 23m15s682 2º Alexandre Premat (França) - 23m18s122 3º Matt Halliday (Nova Zelândia) - 23m18s581 4º Will Power (Austrália) - 23m27s139 5º Robbie Kerr (Grã-Bretanha) - 23m28s479 6º Salvador Duran (México) - 23m32s955 7º Adam Khan (Paquistão) - 23m33s714 8º Alvaro Parente (Portugal) - 23m33s871 9º Neel Jani (Suíça) - 23m36s533 10º Michael Devaney (Irlanda) - 23m36s738 Veja agora a classificação da segunda corrida: 1º Nelson Piquet Jr. (Brasil) - 55m01s910 2º Will Power (Austrália) - 55m13s240 3º Salvador Duran (México) - 55m25s035 4º Matt Halliday (Nova Zelândia) - 55m25s615 5º Alex Yoong (Malásia) - 55m26s262 6º Stephen Simpson (África do Sul) - 55m26s762 7º Jos Verstappen (Holanda) - 55m27s540 8º Ryo Fukuda (Japão) - 55m28s129 9º Sean Macintosh (Canadá) - 55m29s089 10º Timo Scheider (Alemanha) - 55m22s964