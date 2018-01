Nelsinho Piquet vence na GP2 e encosta no líder Hamilton O brasileiro Nelsinho Piquet venceu a primeira prova da GP2 deste fim de semana na Turquia, disputada neste sábado, e diminuiu para seis pontos a distância que o separa do líder, o inglês Lewis Hamilton, que fez uma boa corrida de recuperação, pois havia largado em quinto lugar e chegou em segundo lugar, 17 segundos depois. Hamilton - que é protegido do chefe da McLaren, Ron Dennis, e está cotado para pilotar pela equipe no ano que vem - tem 95 pontos, contra 89 de Nelsinho, que saiu na pole e venceu de ponta a ponta. O francês Alexandre Premat chegou em terceiro e completou o pódio. Mais dois brasileiros chegaram entre os oito primeiros: Lucas di Grassi foi o quinto colocado, enquanto Xandinho Negrão terminou em oitavo e terá o direito de largar da pole position na corrida deste domingo - pelo regulamento da GP2, os oito primeiros largam em posições invertidas em relação ao resultado da primeira corrida. Confira os oito primeiros colocados da corrida: 1.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 55min59s398 2.º Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix) - a 17s879 3.º Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - a 23s964 4.º Timo Glock (ALE/iSport) - a 24s590 5.º Lucas di Grassi (BRA/Durango) - a 36s882 6.º Adam Carroll (ING/Racing Engineering) - a 41s706 7.º Andreas Zuber (AUT/Trident) - a 42s171 8.º Xandinho Negrão (BRA/Piquet Sports) - a 49s170 Confira a classificação da GP2: 1.° Lewis Hamilton (ING) - 95 pontos 2.° Nelson Piquet Jr. (BRA) - 89 3.° Alexandre Premat (FRA) - 62 4.° Timo Glock (ALE) - 55 5.° Ernesto Viso (VEN) - 42 6.° Gianmaria Bruni (ITA) - 33 7.° José María López (ARG) - 30 8.° Adam Carroll (ING) - 29 9.° Giorgio Pantano (ITA) - 28 10.° Michael Ammermueller (ALE) - 25 12. Xandinho Negrão (BRA) - 12 14. Lucas di Grassi (BRA) - 10