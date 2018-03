Nelsinho Piquet vence nona etapa da F-3 Na Inglaterra, Nelsinho Piquet venceu em Silverstone, a 9ª etapa do Inglês de F-3. Foi sua segunda vitória seguida. Nelsinho é o segundo no campeonato, junto com o inglês Jamie Green (95 pontos). O líder é o sul-africano Alan van der Merwe, com 124. Outro brasileiro a ganhar neste domingo foi Augusto Farfus Júnior, na F-3000 Européia. Ele ganhou a terceira etapa, em Enna-Pergusa, e assumiu a liderança do campeonato, ao lado do italiano Gianmaria Bruni, com 20 pontos. Outra chance ? Nelsinho pode conquistar outra vitória na F-3 inglesa nesta segunda-feira. É o pole na 10ª etapa. Antes, dará algumas voltas em Silverstone com o carro com o qual seu pai, Nelson Piquet, ganhou o Inglês de F-3 em 1978. Já o outro brasileiro que corre nesta segunda-feira, Sérgio Jimenez, terá de trabalhar muito na 4ª etapa da F-Renault inglesa. Ele sai em 14º na prova em Thruxton.