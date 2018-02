Nelsinho Piquet vence outra e segue líder Duas vitórias, três voltas mais rápidas e uma vantagem tranqüila na liderança do Inglês de Fórmula 3. Esse foi o saldo para o brasileiro Nelsinho Piquet da rodada tripla disputada no fim de semana em Snetterton. Neste domingo, na nona etapa, ele obteve sua segunda vitória no ano - havia vencido a prova do sábado. Depois, ficou em quarto na 10ª corrida da temporada. E ainda foi beneficiado pelo fato de o inglês James Rossiter não ter pontuado na primeira prova do dia, apesar do segundo lugar que conseguiu no segundo GP, ganho pelo também inglês Adam Carroll. Com isso, Nelsinho tem 119 pontos, contra 98 de Rossiter. "Tive um fim de semana muito bom. O carro estava excelente e eu estava bastante concentrado??, disse o piloto da Piquet Sports. "Estou cada vez mais motivado para conquistar o título, que pode ser um passaporte para muitas outras realizações.?? Nelsinho venceu a primeira corrida deste domingo completando as 22 voltas em 25m01s172, média de 165,94 km/h. Recebeu a bandeirada apenas 0s600 à frente de Adam Carroll. O australiano Will Power foi terceiro. Entre os outros brasileiros da categoria, Danilo Dirani terminou em quarto e Lucas di Grassi, que largou na pole, teve problemas e não completou. A segunda corrida, em 20 voltas, foi vencida por Carroll em 21m05s660, média de 178,66 km/h. Rossiter completou 0s365 depois. Di Grassi foi sétimo e Dirani acabou em 14º. Carroll agora é o terceiro na classificação, com 91 pontos. Power tem 80, Dirani, 78, e Di Grassi vem em nono, com 47. A próxima rodada será em Castle Combe, dia 20.