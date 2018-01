Nelsinho Piquet vence outra na F3 Nelsinho Piquet, de 17 anos, certamente não irá se esquecer deste fim de semana até o fim da carreira. No sábado, o filho do tricampeão mundial de F1 (Nelson Piquet) venceu a 11ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, em Oberá, na Argentina, e domingo repetiu a dose, no mesmo circuito, na 12ª prova da temporada. Com isso, ele soma 201 pontos na classificação, diante de 114 do segundo colocado, Wagner Ebrahim, e 108 do terceiro, Danilo Dirani. Foi a nona vitória de Nelsinho no campeonato, a sétima consecutiva. Mais: como ele conquistou a pole position para a etapa de sábado, tornou-se o recordista em número de poles da Fórmula 3 Sul-Americana, com 11 em 12 possíveis. O recorde anterior pertencia a Bruno Junqueira, com 10 poles, em 1997. ?Tive um fim de semana excelente?, comemorou o piloto. ?Além de quebrar o recorde de poles, ganhei duas corridas, uma delas a de número 200, histórica para a categoria.? A Fórmula 3 Sul-Aamericana foi criada há 15 anos. No sábado, Nelsinho chegou em primeiro, com Ângelo Serafim em segundo e Wagner Ebrahim em terceiro. Já domingo, Nelsinho completou as 37 voltas da prova em 46m07s674. Em segundo lugar chegou Felipe Longano e em terceiro, Zeca Cardoso.