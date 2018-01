Nelsinho Piquet vence prova da GP2 Nelsinho Piquet conquistou neste sábado, em Spa-Francorchamps, a sua primeira vitória na GP2. Com méritos. Largou em quinto, foi ganhando posições e, apesar de estar com pneus para pista seca nas cinco últimas voltas, disputadas debaixo de chuva, conseguiu manter o primeiro lugar, mesmo com a aproximação do venezuelano Ernesto Viso, que estava com pneus para pista molhada. ?Estava buscando essa vitória desde o início do campeonato (foi a 20ª etapa) e desta vez foi tudo perfeito. Você só vence quando tudo dá certo??, disse Nelsinho. Xandinho Negrão, seu companheiro na equipe Hitech Piquet, chegou em sétimo lugar na prova. Nelsinho é o 7º no campeonato, com 46 pontos. Xandinho tem apenas 4. O líder é Nico Rosberg, com 101 pontos. Neste domingo, na 21ª etapa da GP2, também em Spa, na Bélgica, o filho de Piquet sai em 18º lugar.