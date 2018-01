Nelsinho Piquet vence prova de abertura da GP2 O piloto brasileiro Nelsinho Piquet venceu a prova de abertura da temporada da GP2, categoria de acesso à Fórmula 1, disputada neste sábado, em Valência, na Espanha. O inglês Lewis Hamilton chegou em segundo, seguido do espanhol Adrian Vallés. O outro brasileiro na prova, Alexandre Negrão, da mesma equipe de Nelsinho, chegou em 13.º lugar. O brasileiro largou na pole e venceu a prova praticamente de ponta a ponta - só teve rivais à frente quando foi para os boxes. "Foi excelente, do jeito que sonhamos. Mas precisamos melhorar a cada corrida", afirmou Nelsinho. Ele volta à pista neste domingo, para a segunda prova do fim de semana, novamente em Valência. "Vai ser tão dura quanto a primeira, teremos que fazer algo de diferente."