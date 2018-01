Nelsinho tem nova opção para o futuro O piloto Nelson Angelo Piquet, campeão antecipado da Fórmula 3 Sul-Americana, disputa no domingo a última corrida da temporada, em Brasília. Na segunda-feira, já estará em Interlagos para testar, pela primeira vez, o Dallara/Nissan da Telefonica World Series. O campeonato desta categoria também termina neste fim de semana, no autódromo paulistano. Nesta quarta-feira, o piloto, filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet, justificou. "Quero sentir como é pilotar um monoposto com motor mais potente. Já vi algumas corridas da World Series pela tevê. A categoria me pareceu equilibrada e os carros, bastante velozes." Enquanto os motores Mugen 2.0 da F-3 tem cerca de 200 hp, os Nissan 3.0 da World Series chegam a 415 hp. Nelson Piquet definiu que o filho correrá de Fórmula 3 inglesa em 2003. A World Series seria uma opção para o ano seguinte. "Eu poderia correr na Inglaterra no ano que vem e, em 2004, fazer uma temporada de Dallara/Nissan. E daí para a Fórmula 1." As duas últimas corridas da World Series serão disputadas domingo, em Interlagos. Os treinos livres começam nesta quinta-feira e os dois grids serão definidos nos treinos de classificação de sábado. Na segunda-feira, as equipes farão um teste coletivo para pilotos brasileiros interessados em disputar a categoria em 2003. E o campeão Ricardo Zonta andará pela primeira vez com uma versão de 450 hp do motor Nissan que será usado no campeonato do ano que vem. Além de um motor mais potente, a categoria terá novos pneus Michelin de compostos mais macios. Nesta quarta-feira, o piloto paranaense Wagner Ebrahim decidiu que também correrá nas duas provas, já que desistiu de correr a F-3. "Gostei muito do carro em Curitiba (local da última etapa) e acho que poderei conseguir um bom resultado em Interlagos. Poderei utilizar todo o potencial do carro." Ex-campeão de Fórmula Vauxhall na Inglaterra, Ebrahim espera voltar a correr na Europa em 2003. Outros brasileiros nas corridas de domingo serão o campeão antecipado Ricardo Zonta e Tuka Rocha, ambos da Gabord Competición, além de Jaime Mello, pela Zele Motorsport, e Rodrigo Sperafico, pela Repsol. Nesta quarta-feira, os mecânicos começaram o trabalho de montagem dos carros nos boxes de Interlagos. As duas equipes mais preocupadas são a Racing Engeneering, do francês Franck Montagny, e a KTR, do belga Bas Leinders. Os dois pilotos disputam o vice-campeonato. Montagny tem 14 pontos de vantagem. O programa para o fim de semana começa nesta quinta-feira, com treinos livres das 11h às 12h, das 13h30 às 14h30 e das 16h às 17h. No sábado, haverá uma sessão livre entre 9h e 9h30 e duas tomadas oficiais (das 11h15 às 11h45 e das 14h30 às 15h). No domingo, a primeira corrida começará às 11h (com 17 voltas) e a segunda às 13h30 (com 25 voltas e um pit stop obrigatório para a troca de, pelo menos, dois pneus). Os convites para as corridas podem ser obtidos de graça nos postos de venda da Telefônica.