Nelsinho tenta mais uma pole na A1 GP Líder da A1 GP, a equipe brasileira, com Nelsinho Piquet, tentará neste sábado mais uma pole para o GP de Lausitz, na Alemanha, às 9h (horário de Brasília), na disputa do treino classificatório. As corridas serão às 8h30 e 10 horas do domingo. Nesta sexta, nos treinos livres, Nelsinho terceiro lugar na primeira sessão, com um tempo de 1min34s784, e foi o nono na segunda, com 1min34s988. Na combinação de tempos, foi o sexto mais rápido do dia. Apesar disso, o piloto não se mostrou preocupado. ?Eu nunca tinha andado nesta pista, e tivemos pequenos problemas na segunda sessão, quando quase todo mundo melhorou os tempos. Primeiro foi uma bateria que acabou, depois perdi muito tempo acertando os freios, e tive ainda alguma dificuldade no fim do treino, com o sol batendo na minha cara no fim da reta?, disse Nelsinho, que venceu as duas corridas iniciais da A1, em Brands Hatch. O mais rápido nesta sexta foi Nicolas Lapierre, da França, com a volta de 1min34s150 obtida à tarde. A segunda melhor marca foi para a Irlanda, com Ralph Firman, em 1min34s525, seguido do inglês Robbie Kerr, com 1min34s675. Diretor técnico da equipe brasileira, Émerson Fittipaldi analisou: ?Em Brands Hatch nossa tática de sair no fim da sessão deu certo, vamos ver se conseguimos uma boa posição aqui também. O Nelsinho foi muitíssimo bem na primeira sessão, principalmente considerando que os dois que ficaram na frente dele já conheciam a pista. Testamos algumas coisas que não deram certo à tarde, mas creio que para a classificação teremos um bom carro.?