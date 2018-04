Nelsinho terá imunidade se falar a verdade, diz Mosley

A oferta é parecida à feita a pilotos da McLaren em 2007, quando a equipe britânica foi investigada por causa de documentos da Ferrari encontrados em sua posse.

A McLaren recebeu uma multa recorde de 100 milhões de dólares e perdeu todos seus pontos, mas Lewis Hamilton e Fernando Alonso, agora na Renault, não sofreram punições depois de darem seus depoimentos.

"Dissemos a ele (Piquet) que se ele nos contar a verdade, ele não será processado individualmente", disse Mosley em Monza às vésperas do Grande Prêmio da Itália.

A equipe será alvo de uma audiência, em 21 de setembro, para esclarecer as acusações de que teria ordenado Nelsinho a bater no GP de Cingapura do ano passado para ajudar seu colega de equipe Fernando Alonso a vencer a prova.

Se as autoridades da Fórmula 1 entenderem que houve comportamento fraudulento e que o esporte sofreu dano em sua reputação, a Renault pode ser expulsa da categoria.

A Renault acusou na sexta-feira o ex-piloto Nelsinho Piquet e o pai dele, o tricampeão Nelson Piquet, de falsas alegações e de tentativa de chantagem. O piloto foi demitido em agosto sem ter feito nenhum ponto para a escuderia.

Mosley salientou que as acusações não foram provadas, mas disse que o caso Renault é provavelmente mais sério que o da McLaren em 2007. Ele acrescentou que a Renault pediu mais tempo para entregar os documentos e tem até a metade da semana que vem para fazê-lo.

MAIS SÉRIO

"Uma das coisas ruins com a McLaren é que eles não disseram a verdade, e isso se voltou contra eles", disse Mosley.

"Por outro lado, o que se alega ter sido feito aqui provavelmente é mais sério. Mas descobrir isso é assunto do conselho, não cabe a mim dizer nada".

Mosley disse que manipular uma corrida é "ainda pior que trapacear".

Ele disse que documentos circulando na internet, incluindo uma declaração de Nelsinho Piquet contra a FIA, parecem autênticos, e ainda confirmou que nada indica que Alonso sabia algo sobre alguma tentativa de manipular a corrida.

"Não vi nada que me pareça uma falsificação", disse ele, embora com cautela.

"Agora estamos esperando a versão da Renault, e só quando soubermos os dois lados da história podemos chegar a uma conclusão".

"Na maioria dos lugares se supõe que a pessoa é inocente até que se prove sua culpa, e é essa a situação no momento".

(Reportagem de Alan Baldwin)