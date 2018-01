Nelsinho testa Williams no fim do ano Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, não reeditou neste domingo o excepcional desempenho de sábado e obteve o sexto lugar na 22ª etapa do Campeonato Britânico de Fórmula 3, em Donington Park. O inglês Rob Austin, da Menu, venceu a prova, seguido do campeão antecipado, o sul-africano Alan van der Merwe, da Carlin. Com o resultado, Nelsinho continua com chances de conquistar o vice nas duas corridas que irão compor a rodada final da competição, dia 28, em Brands Hatch. Sábado, Nelsinho fez muita gente lembrar-se da performance de Ayrton Senna, da McLaren, na primeira volta do GP da Europa de 1993, no mesmo circuito de Donington. Chovia, como naquele 11 de abril, e Nelsinho tinha pneus para pista seca, acreditando que o asfalto secaria. Senna passou todos os adversários que estavam à sua frente ainda na primeira volta. Nelsinho, que claramente não é Senna, resgatou um pouco daquele momento fantástico sábado, ao sair da 20ª colocação na primeira volta para vencer a corrida com uma ultrapassagem na última curva da última volta. Neste domingo, a prova foi disputada com asfalto seco. Nelsinho largou em oitavo e recebeu a bandeirada em sexto. O próprio Nelsinho já confirmou que fará um teste com o FW25-BMW da equipe Williams de Fórmula 1. O teste deverá ocorrer entre o dia 15 de novembro e 15 de dezembro, período autorizado para os times treinarem. Sua meta é causar ótima impressão no teste e convencer Frank Williams de que ele pode ser seu piloto de testes em 2004.